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رئيس الوزراء يعلن عن بدء تسليم 504 وحدات بـ "دار مصر" بدمياط الجديدة 16سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:42 ص
رئيس الوزراء يعلن عن بدء تسليم 504 وحدات بـ "دار مصر" بدمياط الجديدة 16سبتمبر المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 16/9/2018 فى تسليم 504 وحدات (21 عمارة)، بموقع 2، بالمجاورة 34 بالحى السادس، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 16/9/2018 : 21/10/2018، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 102 يوم الأحد 16/9/2018، ووحدات العمارة رقم 75 يوم الإثنين 17/9/2018، ووحدات العمارة رقم 86 يوم الثلاثاء 18/9/2018، ووحدات العمارة رقم 94 يوم الأربعاء 19/9/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 20/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 يوم الأحد 23/9/2018، ووحدات العمارة رقم 98 يوم الإثنين 24/9/2018، ووحدات العمارة رقم 99 يوم الثلاثاء 25/9/2018، ووحدات العمارة رقم 100 يوم الأربعاء 26/9/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 27/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101 يوم الأحد 30/9/2018، ووحدات العمارة رقم 103 يوم الإثنين 1/10/2018، ووحدات العمارة رقم 104 يوم الثلاثاء 2/10/2018، ووحدات العمارة رقم 105 يوم الأربعاء 3/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 4/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 106 يوم الأحد 7/10/2018، ووحدات العمارة رقم 107 يوم الإثنين 8/10/2018، ووحدات العمارة رقم 110 يوم الثلاثاء 9/10/2018، ووحدات العمارة رقم 111 يوم الأربعاء 10/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 11/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112 يوم الأحد 14/10/2018، ووحدات العمارة رقم 113 يوم الإثنين 15/10/2018، ووحدات العمارة رقم 114 يوم الثلاثاء 16/10/2018، ووحدات العمارة رقم 115 يوم الأربعاء 17/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 18/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 116 يوم الأحد 21/10/2018.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​


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