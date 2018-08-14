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رئيس الوزراء العراقى يتوجه إلى أنقرة على رأس وفد حكومى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:50 ص
رئيس الوزراء العراقى يتوجه إلى أنقرة على رأس وفد حكومى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد(أ ش أ)
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توجه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية (أنقرة) على رأس وفد حكومى فى زيارة سيبحث خلالها تعزيز التعاون بين البلدين وعددا من الملفات المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامى للعبادى ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "العبادى توجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التركية على رأس وفد حكومى لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وعلى رأسها ملفات المياه والكهرباء والصحة والصناعة والاستثمارات والأمن والثقافة وغيرها من الملفات المشتركة".

وكان حيدر العبادى قد أكد مؤخرا حرص العراق على بناء علاقات حسن جوار مع الدول المحيطة.

وأكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء، أن ملف المياه سيكون له أولوية فى المباحثات مع الجانب التركى، مشيرا إلى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار.

وقال العبادى - قبيل مغادرته إلى تركيا حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه سيتم أيضا مناقشة التعاون المشترك لتعزيز الأمن فى المنطقة وملفات التجارة والاستثمار والاقتصاد.

وأضاف أن العراق يمتلك إمكانيات كبيرة ونحرص على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار تحقق المصالح المشتركة للشعبين.

 


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