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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:52 م
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رئيسة وزراء بريطانية تعلن عبر "تويتر" دعمها لمصابى حادث البرلمان

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:41 م
رئيسة وزراء بريطانية تعلن عبر "تويتر" دعمها لمصابى حادث البرلمان تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن /أ ش أ/
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أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لمصابى حادث الاصطدام الذى وقع فى وقت سابق اليوم أمام مقر البرلمان وسط العاصمة لندن.

ونشر الحساب الرسمى لرئيسة الوزراء على تويتر " أفكارى مع الذين أصيبوا فى حادث وستمنستر اليوم ، وأقدم شكرى لخدمات الطوارئ لاستجابتهم السريعة والشجاعة".

وقالت الشرطة البريطانية اليوم : إنها تتعامل مع حادث اصطدام سيارة بالحواجز الأمنية أمام مبنى البرلمان، على أنه حادث إرهابي.

وكانت شرطة العاصمة قد أعلنت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتولى قيادة التحقيق فى الحادث الذى شهد اصطدام سيارة بالحواحز الأمنية للبرلمان وإصابة عدد من المشاة وراكبى الدراجات.

 

 


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حادث البرلمان البريطانى

تريزا ماى

البرلمان البريطانى

هجوم ارهابى

الشرطة البريطانية




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