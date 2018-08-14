video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حملة "أين ابنك؟" بإيران لكشف الفساد واستغلال المسئولين مناصبهم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:20 م
حملة "أين ابنك؟" بإيران لكشف الفساد واستغلال المسئولين مناصبهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

من أجل اقتلاع جذور الفساد الذى أصبح مستشرى داخل إيران، دشن نشطاء داخل إيران حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، موجهين من خلالها سؤال للمسئولين حول أبنائهم، بعد أن أشيع الفترة الماضية عن استغلال أبناء المسئولين مناصب آبائهم السياسية والسفر خارج البلاد وحصول بعض أنباء المسئولين على إقامة داخل الولايات المتحدة.

 

وتداول النشطاء هاشتاج بالفارسية (#فرزندت_کجاست) أى أين أبنك؟، وانضم إليها العديد من المسئولين الإيرانيين الذين نشروا معلوماتهم الشخصية على حساباتهم على تويتر وكشفوا عن تعداد أبنائهم وشهاداتهم الدراسية وعملهم.

 

وانضم للحملة عددا من المسئولين فى حكومة روحانى، بينهم وزير الخارجية جواد ظريف الذى اتهمه خصومه بحصول أبنائه على إقامة داخل الولايات المتحدة، كما انضمنت مساعدة الرئيس الإيرانى حسن روحانى لشئون المواطنة شهيندخت ملاوردى والنائب مسعود بزشكيان.

 

وكان قد نشر نشطاء معلومات تفيد بأن الكثير من أبناء المسئولين فى إيران يدرسون أو لديهم إقامة فى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فى دول أوروبية أخرى، فيما يجد معظم الإيرانيين صعوبة فى إدارة حياتهم اليومية وتعليم أبنائهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لصوص "العمائم السوداء" يفضحون سياسات إيران المشبوهة.. خامنئى يشكو "فساد القضاة".. نجاد يكشف انحرافات شقيق رئيس القضاء.. والرئيس يضع روشتة الإصلاح فى الكتب.. ويسقط فى فخ "الرواتب الفلكية" بعد دخول السلطة

ايران

اخبار العالم

الفساد فى ايران

جواد ظريف

حسن روحانى




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة