حرم رئيس الجمهورية تفتتح دار رعاية الفتيات بالعجوزة

افتتحت السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، دار رعاية الفتيات بالعجوزة، اليوم الثلاثاء، وقامت بجولة تفقدية بالدار تابعت خلالها الأنشطة الفنية والرياضية للنزيلات.

وتفقدت السيدة حرم رئيس الجمهورية الحالة المعيشية للفتيات بالدار، وأوصت بضرورة توفير كافة سُبل الراحة والإعاشة للنزيلات، والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن.

كما وجهت الشكر لجميع القائمين على إدارة الدار لجهودهم الصادقة فى توفير كافة احتياجات الفتيات، وأكدت على ضرورة الحفاظ على هذا النموذج فى كافة الدور المماثلة والتوسع فى الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بصفة عامة.



