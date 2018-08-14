حرس الحدود الأوروبية: انخفاض تدفقات المهاجرين رغم تزايد القادمين لإسبانيا

روما (أ ش أ)

كشفت وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين إلى أسبانيا لـ 8800 مهاجر فى شهر يوليو الماضى من العام الجارى، مقارنة بـ 2300 مهاجر لنفس الفترة من العام الماضى.

ونقلت وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية عن فرونتكس تأكيدها على أن ارتفاع عدد القادمين إلى أسبانيا عبر طريق المتوسط الغربى لم يؤثر على الانخفاض الإجمالى لعدد هؤلاء الذين نجحوا فى الوصول إلى أوروبا العام الجارى، موضحا أن ثلاثة أرباع المهاجرين الذين عبروا المتوسط خلال الأشهر الأولى من العام الجارى وصلوا إلى إسبانيا قادمين من المغرب ودول جنوب الصحراء.

وسلطت وكالة حرس الحدود الأوروبية الضوء على تزايد أعداد القادمين عبر ما يُسمى طريق المتوسط الشرقى أى عبر اليونان ، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تزايد فاعلية عمليات ضبط حركة المهاجرين على الحدود البرية الطويلة بين اليونان وتركيا.

ولفتت إلى أن المهاجرين باتوا بالفعل يتجنبون طريق المتوسط الأوسط الذى يربط ليبيا بالسواحل الإيطالية ، إذ نجح 1900 مهاجر فقط فى الوصول إلى أوروبا عبر هذا الطريق الشهر الماضى، حيث يشكل هذا الرقم تراجعا قدره 83% عما كان عليه الحال فى الشهر نفسه من عام 2017.

وأضافت فرونتكس أن المقارنة بين الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بمثيلاتها من العام الماضى تظهر أن عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا عبر ليبيا قد تراجع بمقدار 81%، مسجلة وصول 73500 مهاجر إلى أوروبا عبر مختلف الطرق خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو من العام الجارى، مما يعنى انخفاضا بمعدل النصف تقريبا قياسا بنفس الفترة من العام الماضى.