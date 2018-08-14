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للعام الدراسى المقبل..

حذف لمحات من "حياة العقاد ونصيب العرب من حضارة العالم" بمنهج العربى للثانوية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:00 ص
حذف لمحات من "حياة العقاد ونصيب العرب من حضارة العالم" بمنهج العربى للثانوية طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إلغاء درسى نصيب العرب من الحضارة ولمحات من حياة العقاد من منهج الصف الثالث الثانوى من العام المقبل الجديد 2018/  2019.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الحذف لم يخل بالقيم وموضوعات المنهج الدراسى، ويمثل راحة للطالب فى المنهج لأنه سيخفف الموضوعات عنه، إضافة إلى كون المنهج يتضمن مقررات مشابهة للموضوعات التى تم حذفها.
 
وأوضحت المصادر، أن هناك اتجاه لتخفيف المناهج فى نظام التعليم "1" لتحقيق متعة التعلم بخلاف نظام التعليم الجديد المعروف بنظام التعليم 2، حيث تم وضع مناهج جديدة لطلاب الصفوف الأولى. 
 
 
 
 
 

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