حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بشبين القناطر

قررت نيابة شبين القناطر حبس ثلاثة عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تم ضبطهم بكمية من مخدر الاستروكس.

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر، مفادها قيام ثلاثة عاطلين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج مخدر الأستروكس على عملائهم بدائرة المركز.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية.

وبعد تقنين الإجراءات، قامت قوه أمنية بقيادة النقيب أيمن سالم معاون مباحث المركز وتم ضبط المتهمين وهما "محمد. ا" 23سنه عاطل، وفارس. م "23سنه عاطل، ومحمد. ا" 19سنه سائق توك توك وضبط وبحوزتهم كمية من الاستروكس المخدرة تزن حوالى 205 جرامات ومبلغ مالى 280 جنيهًا 3 هواتف محمول حال استقلالهم مركبة توك توك ( قيادة الثالث ) بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1591 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر وأحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم.