video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بشبين القناطر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:05 م
حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بشبين القناطر حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

قررت نيابة شبين القناطر حبس ثلاثة عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تم ضبطهم بكمية من مخدر الاستروكس.

 

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر، مفادها قيام ثلاثة عاطلين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج مخدر الأستروكس على عملائهم بدائرة المركز.

 

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية.

 

وبعد تقنين الإجراءات، قامت قوه أمنية بقيادة النقيب أيمن سالم معاون مباحث المركز وتم ضبط المتهمين وهما "محمد. ا" 23سنه عاطل، وفارس. م "23سنه عاطل، ومحمد. ا" 19سنه سائق توك توك وضبط وبحوزتهم كمية من الاستروكس المخدرة تزن حوالى 205 جرامات ومبلغ مالى 280 جنيهًا 3 هواتف محمول حال استقلالهم مركبة توك توك ( قيادة الثالث ) بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1591 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر وأحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 704 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة