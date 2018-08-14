حبس عاطل سرق هاتف طفل بمدينة الرحاب 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس عاطل متهم بخطف "هاتف محمول" من طفل داخل مدينة الرحاب،4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة لنجاح فرد أمن بجهاز مدينة الرحاب، فى القبض على لص خطف " هاتف محمول" من طفل 10 سنوات، داخل مجموعة 11 بمدينة الرحاب.

تم إخطار الرائد تامر عــبد الشافى رئيس المباحث، وبسؤال المتهم، أفاد بأنه دخل الرحاب مترجلا بدون فحص من بوابة 6 وسبق ضبطه وحبسه، وحرر النقيب عــبدالرحمن جــاد ضابط مباحث الرحاب محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق، حتى أصدرت قرارها المتقدم.