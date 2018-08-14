"ثقافة قنا" تنظم 3 حفلات بكورنيش النيل خلال أيام عيد الأضحى

قنا – هند المغربى

تقيم هيئة قصور الثقافة فرع محافظة قنا عروضا فنية وثقافية وترفيهية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بحديقة كورنيش النيل بمدينة قنا.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة المديريات والهيئات المعنية، لافتا إلى أن قصر ثقافة قنا ينظم عروضا فنية بحديقة كورنيش النيل خلال أيام العيد، حيث يتم فى اليوم الأول تقديم عرض لفرقة قنا للموسيقى والغناء الشعبى واليوم الثانى عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية واليوم الثالث عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية أطفال ويتخلل هذه العروض فقرات ترفيهية للأطفال.

وأضاف فى تصريح صحفية أن مديرية الشباب والرياضة ستقوم بفتح جميع مراكز الشباب والرياضة مجانا للشباب والفتيات خلال أيام العيد لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.