video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"ثقافة قنا" تنظم 3 حفلات بكورنيش النيل خلال أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:04 م
"ثقافة قنا" تنظم 3 حفلات بكورنيش النيل خلال أيام عيد الأضحى
قنا – هند المغربى
إضافة تعليق
تقيم هيئة قصور الثقافة فرع محافظة قنا عروضا فنية وثقافية وترفيهية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بحديقة كورنيش النيل بمدينة قنا.
 
وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة المديريات والهيئات المعنية، لافتا إلى أن قصر ثقافة قنا ينظم عروضا فنية بحديقة كورنيش النيل خلال أيام العيد، حيث يتم فى اليوم الأول تقديم عرض لفرقة قنا للموسيقى والغناء الشعبى واليوم الثانى عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية واليوم الثالث عرض لفرقة قنا للفنون الشعبية أطفال ويتخلل هذه العروض فقرات ترفيهية للأطفال.
 
وأضاف فى تصريح صحفية أن مديرية الشباب والرياضة ستقوم بفتح جميع مراكز الشباب والرياضة مجانا للشباب والفتيات خلال أيام العيد لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تعرف على أماكن وخدمات مراكز صحة الأم والطفل بقنا

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عيد الأضحى




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة