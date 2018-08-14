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تنفيذ 3001 حكم قضائى وتحصيل 173849 ألف جنيه غرامات خلال 24ساعة بالغربية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:42 ص
تنفيذ 3001 حكم قضائى وتحصيل 173849 ألف جنيه غرامات خلال 24ساعة بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3001  حكما قضائيا، منهم 1945 حكم  فى غرامات، 1003 حكم  فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، وضبط 52 هارب من مخالفة  وضبط هارب من جناية ، وتحصيل 173849 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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