تنفيذ 1675حكما وضبط 202 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين تنفيذ 1675 حكمًا متنوعًا منها 1405حكمًا جزئيا و22 حكم مستأنف، و 220 حكم غرامات، وهاربين من أحكام جنائية و26 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 17750 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 202 متهمين هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.