تموين الإسماعيلية يضبط لحوم منتهية الصلاحية فى أبوصوير

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال عماد حجازى المتحدث الرسمى لمديرية تموين الإسماعيلية بأن مديرية التموين بالإشتراك مع مباحث التموين شنت حملة تموينية بالاشتراك مع الطب البيطرى اليوم على مدينة ابوصوير.

وتمكنت الحملة من ضبط حوالى ربع طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة جزار يدعى "يحى.ح.م" مقيم دائرة مركز ابوصوير.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأشار عماد حجازى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية و نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية والمهندس رأفت رشاد وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على كافة محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم استعداد لعيد الاضحى المبارك والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاضرار بصحة المواطن.