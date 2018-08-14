video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الإسماعيلية يضبط لحوم منتهية الصلاحية فى أبوصوير

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:53 م
تموين الإسماعيلية يضبط لحوم منتهية الصلاحية فى أبوصوير لحوم فاسدة
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

قال عماد حجازى المتحدث الرسمى لمديرية تموين الإسماعيلية بأن مديرية التموين بالإشتراك مع مباحث التموين شنت حملة تموينية بالاشتراك مع الطب البيطرى اليوم على مدينة ابوصوير.

وتمكنت الحملة من ضبط حوالى ربع طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة جزار يدعى "يحى.ح.م" مقيم دائرة مركز ابوصوير.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأشار عماد حجازى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية و نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية والمهندس رأفت رشاد وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على كافة محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم استعداد لعيد الاضحى المبارك والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاضرار بصحة المواطن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على 50 كيلو بانجو فى صحراء القنطرة شرق بالإسماعيلية

اخبار المحافظات الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

اخبارمصر

تموين الاسماعيلية

لحوم منتهية الصلاحية

عيد الاضحى المبارك




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة