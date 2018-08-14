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"تعليم دمياط": المحافظة الأقل فى مصروفات المدارس الخاصة فى الجمهورية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:02 م
"تعليم دمياط": المحافظة الأقل فى مصروفات المدارس الخاصة فى الجمهورية السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط عبده عبد الباري
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قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة بالمحافظة تعد الأقل على مستوى الجمهورية. 

وأوضح سويلم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لا يمكن لأى مدرسة أن تقوم برفع الرسوم الدراسية دون التنسيق مع المديرية. 

وأكد سويلم أن أغلب الشكاوى من زيادة المصروفات الدراسية فى المدارس الدولية ولا توجد حتى الآن أى مدرسة دولية مرخصة بالمحافظة. 

وكان القرار الوزارى رقم 420 لوزير التربية والتعليم، الخاص بالمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، قد شدد على عدم جواز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، حيث اعتمدت رأى اللجنة المركزية، بالإضافة إلى عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة الـ (7%) سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.

 

 

 


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