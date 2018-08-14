"تعليم بنى سويف" تعد مسحا شاملا لفيروس سى لـ 600 موظف بالمديرية

قال محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إنه جار إجراء المسح الشامل لفيروس سى لنحو 600 موظف من العاملين بمديرية التربية والتعليم.

وأكد وكيل تعليم بنى سويف فى بيان له مساء الثلاثاء بدء أولى فاعليات مبادرة، تعليم بنى سويف خالية من فيروس سى، رعاية محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، التى أطلقتها إدارة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، برئاسة عائشة عبدالرحيم مديرة الإدارة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، متمثلة فى إدارة الفيروسات.

وفى سياق متصل أوضحت عائشة عبدالرحيم مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المديرية، أن الحملة ستقوم بعمل تحاليل كاملة للعاملين، بالتربية والتعليم، لافتة إلى أن الكشف بالمجان للعاملين بالتربية والتعليم.

مؤكده على أن المبادرة سوف تجوب، جميع الادارات التعليمية السبع بالمحافظة، وبدأت أولا بالكشف على العاملين بديوان عام المديرية، ثم باقى الإدارات التعليمية.