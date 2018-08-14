video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم بنى سويف" تعد مسحا شاملا لفيروس سى لـ 600 موظف بالمديرية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:30 م
"تعليم بنى سويف" تعد مسحا شاملا لفيروس سى لـ 600 موظف بالمديرية جانب من الحملة
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

قال محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إنه جار إجراء المسح الشامل لفيروس سى لنحو 600 موظف من العاملين بمديرية التربية والتعليم.

 

وأكد وكيل تعليم بنى سويف فى بيان له مساء الثلاثاء بدء أولى فاعليات مبادرة، تعليم بنى سويف خالية من فيروس سى، رعاية محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، التى أطلقتها إدارة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، برئاسة عائشة عبدالرحيم مديرة الإدارة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، متمثلة فى إدارة الفيروسات.

 

وفى سياق متصل أوضحت عائشة عبدالرحيم مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المديرية، أن الحملة ستقوم بعمل تحاليل كاملة للعاملين، بالتربية والتعليم، لافتة إلى أن الكشف بالمجان للعاملين بالتربية والتعليم.

 

مؤكده على أن المبادرة سوف تجوب، جميع الادارات التعليمية السبع بالمحافظة، وبدأت أولا بالكشف على العاملين بديوان عام المديرية، ثم باقى الإدارات التعليمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أشرف شلبى وكيلا لتربية طفولة وعيد مديرا للوافدين بجامعة بنى سويف

بنى سويف

أخبار بنى سويف

أخبار مصر

أخبار المحافظات

تعليم بنى سويف

فيروس سى




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة