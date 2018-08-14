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"تعليم القليوبية" تنهى الاختبارات الإلكترونية لمدارس المتفوقين Stem

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:46 م
"تعليم القليوبية" تنهى الاختبارات الإلكترونية لمدارس المتفوقين Stem طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية
القليوبية نيفين طه
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قال طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن المديرية انتهت من أعمال الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بمدارس المتفوقين بعين شمس والعلوم والتكنولوجيا Stem.

 

وتقدم للاختبارات 382 طالبا لإجراءات الاختبارات بمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وبالتنسيق مع إدارة شئون الطلاب حضر منهم 279 طالبا أدوا الاختبارات فى 11 لجنة اختبار إلكترونية.

 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن فريق من المتخصصين بمركز التطوير التكنولوجيا وإدارة شئون الطلاب اشرفوا على إجراء الاختبارات التى تمت خلال أيام 6 أغسطس الجارى، والذى تقدم فيه الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس المتفوقين بعين شمس حضر منهم 184 طالبا، ويوم 7 أغسطس وتقدم فيه 72 طالبا للالتحاق بمدرسة متفوقات للعلوم والتكنولوجيا حضر منهم 44 طالبا، ويوم 8 أغسطس للطلاب المتقدمين لمدارس العلوم والتكنولوجيا بنين حيث تقدم 73 طالبا حضر منهم 51 طالبا لأداء الاختبارات، كما تم تحديد يومى 12 و13 أغسطس الجارى لمن تخلفوا عن حضور الاختبارات وفقا للقرارات الوزارية فى هذا الشأن.


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