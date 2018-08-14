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تعرف على "ناصر العمر" لسان الحمدين" السام لإصدار الفتاوى المضللة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:48 ص
تعرف على "ناصر العمر" لسان الحمدين" السام لإصدار الفتاوى المضللة تميم بن حمد
كتب هاشم الفخرانى
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ذمم رخيصة اشترتها قطر من أجل تنفيذ مخططها الخبيث فى منطقة الشرق الأوسط بهدف نشر الفوضى والإرهاب، وكان آخرها شراء داعية سعودى هو ناصر العمر "لسان الحمدين" المسمم الذى أصدر من الفتاوى مالم ينزل الله به من سلطان.

وفضحت صفحة "قطريليكس" على "تويتر" ذلك الداعية السعودى الذى أصدر فتوى بأمر من النظام القطرى يعتبر فيها الكيانات الإرهابية فى سوريا تقاتل فى سبيل الله، ففى البداية فتحت قطر ذراعيها له ومنابرها فى المساجد لنشر الفكر الدينى المتطرف، حيث روج للمليشيات المسلحة فى سوريا وليبيا وغيرها .

 

لسان الحمدين السام
لسان الحمدين السام

 

وبحفنة قليلة من المال حصل عليها من النظام القطرى  أصدر العديد من الفتاوى الشاذة من بينها أن الكيانات الإرهابية فى سوريا تقاتل فى سبيل الله ، كما أصدر فتاوى ضد الجيش المصرى عقب ثورة 30 يونيو ،وفتاوى أخرى ضد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إصلاحاته الاقتصادية الأخيرة، بعد تحالفه مع يوسف القرضاوى من أجل الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية .

 

 

 


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