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تعرف على الفرق بين مصروفات المدارس الخاصة حاليا والعام الماضى × 9 معلومات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:45 م
تعرف على الفرق بين مصروفات المدارس الخاصة حاليا والعام الماضى × 9 معلومات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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كشف تقرير زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى 2018،2019، عن زيادة فى الشرائح والنسب المقررة عن العام الدراسى الماضى 2017،2018 على النحو التالى.

 

1ـ ارتفع معدل الزيادة فى الحد الأدنى والأقصى لها على النحو التالى.

أـ العام الماضى حد أدنى وصل إلى 5% زيادة وبحد أقصى 11% فقط.

ب ـ ارتفعت معدلات الزيادة هذه العام لتصل إلى 7% كحد أدنى و25% كحد أقصى.

2ـ شهدت مصروفات المدارس الدولية انخفاض هذا العام من 14% إلى 7% فقط.

3ـ فى شريحة المصروفات التى تقل عن 2000 جنيه وصلت الزيادة هذا العام إلى 25% مقابل 11% العام الماضى.

4ـ شريحة المصروفات من 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه نسبة زيادة هذا العام 20% مقابل 8% العام الماضى

5ـ شريحة المصروفات من 3000 جنيه وأقل من 5000 جنيه زيادة 15% هذا العام مقابل 6% العام الماضى مع ملاحظة نزول الوزارة بالحد الأقصى للشريحة وهو 5 الآف بدلا من 7 الآف العام الماضى.

6ـ شريحة المصروفات من 5  آلاف وحتى أقل من 10 آلاف نسبة زيادة وصلت إلى 10% هذا العام مقابل 5% العام الماضى.

7ـ العام الماضى توقفت شرائح المصروفات حتى 7 آلاف فأكثر وكانت نسبة الزيادة فقط لهذه الشريحة ثابته وهى 5%.

 

8ـ رفعت الوزارة سقف شرائح المصروفات هذا العام إلى 10 آلاف فأكثر بدلا من 7 آلاف فأكثر مع إقرار زيادة وصلت إلى 7% هذا العام بدلا من 5%.

9ـ الزيادة تطبق على الطلاب الجدد وباقى الصفوف فى المدارس الدولية.

 

 


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