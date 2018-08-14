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تعرف على أهم محاور مؤتمر "نظريات وايكوف" بشرم الشيخ بمشاركة ممثلى 19 دولة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:07 م
تعرف على أهم محاور مؤتمر "نظريات وايكوف" بشرم الشيخ بمشاركة ممثلى 19 دولة دكتور وائل قابيل
كتب محمود الضبع
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بمشاركة ممثلين من 19 دولة ينطلق مؤتمر "نظريات وايكوف فى التداول" بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 30 أغسطس الجارى.

 

وأكد الدكتور وائل قابيل الرئيس التنفيذى وعضو شركة تاجر للاستثمارات أن على رأس الدول المشاركة "سلطنة عمان واليمن والنرويج وبلجيكا وتونس ولبنان وكردستان وروسيا والإمارات وأبو ظبى والكويت والأردن والبحرين والجزائر وفلسطين والمغرب والسعودية وقبرص وألمانيا وإيطاليا وسوريا"، مشيراً لأن الهدف من المؤتمر هو التركيز على تعليم نظريات وايكوف فى التداول"التجميع والتصريف وتحديد الاتجاه" بالتعاون مع المعهد الفرنسى للعلوم التجارية والدولية.

 

وتتضمن الفعاليات سواء جلسات المؤتمر أو ورش العمل التى ستنعقد على هامش المؤتمر مناقشة محاور عديدة مثل تأثير تكنولوجيا المعلومات على تطور الأداء الحكومى والفردى؛ كما سيتم تخصيص جلسة حول أثر تطوير الذات من خلال التعليم الفردى على تطور أداء المؤسسات والحكومات، علاوة على ورشة العمل الخاصة بنظرية وايكوف وتطورها ومحاكاتها للأسواق المختلفة حتى الوصول لملاذ استثمارى أمن كالأصول العقارية فرص وسبل الاستثمار فى سوق العقارى المصرى.

 

وتناقش جلسة سوق السلع داخلياً وخارجياً بصفة عا4مة ومعلومات الإنتاج والمخزون وجلسة عن مقومات نجاح مشروع بورصة السلع فى مصر، وجلسة عن مميزات تطبيق مشروع بورصة السلع فى مصر ويمثلها شركة أسواق فايننشال.


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