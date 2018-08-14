ترامب مدافعا عن نفسه: "عمروزا" وصفتنى ببطل الحقوق المدنية حتى تم فصلها

كتب محمد رضا

نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الادعاءات التى أدلت بها عمروزا مانيجول نيومان، المساعدة السابقة لـ"ترامب"، تجاهه مع مارك برنيت، مستندة فى ذلك إلى تسجيلات أشارت إليها خلال لقاءات تليفزيونية عدة.

وقال ترامب "لقد دعا مارك برنيت، المُدرب المبتدئ، إلى القول بأنه لا توجد أى أشرطة للمتدرب، حيث استخدمت كلمة فظيعة ومثيرة للاشمئزاز كما نسبها Wacky وDeranged Omarosa".

تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وأضاف الرئيس الأمريكى، "أنا لا أملك هذه الكلمة فى مفرداتى، ولا أحملها أبداً، إنها اختلقت الأمر، وانظر إلى العديد من أقوالها الأخيرة التى تقول أشياء رائعة وقوية عنى - بطل حقيقى للحقوق المدنية - حتى تم فصلها".

وقال ترامب، "عمروزا لم يكن لها مصداقية مع وسائل الإعلام، ولم تكن ترغب فى إجراء مقابلات عندما عملت فى البيت الأبيض، والآن بعد أن قالت أمور سيئة عنى، سوف يتحدثون إليها.. أخبار مزيفة!".