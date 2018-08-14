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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:38 ص
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تحرير 2612 مخالفة مرورية و ضبط 1032 متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:43 ص
تحرير 2612 مخالفة مرورية و ضبط 1032 متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة ضبط متهمين - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، عن ضبط 1032متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .

كما تم تحرير 2612 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

كما تم ضبط السيارة رقم ب د ر 8357 ماركة شيفرولية، حمراء اللون موديل 1996 "دبابه" قيادة "محمد .س.م" 59 سنة، صياد، ومقيم المعدية إدكو، بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها وضبط دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية ماركة بجاج موديل 2015 قيادة المدعو "أشرف .ك.م" 24 سنة حاصل على دبلوم ومقيم عزبة الصعايدة مركز كفر الدوار، تحمل شاسيه رقم 91604، موتور رقم 54064 سوداء اللون بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها والعثور على دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة حلاوة، سوداء اللون موديل 2011 تحمل شاسيه وموتور رقم 10169218، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وقد نفذت مديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "عبد العزيز .م.س"41 سنة، صاحب محل لبيع الأسمده والمغذيات الزراعيه، كائن بناحية البستان مركز الدلنجات، لقيامة بحيازة وعرضه للبيع كبريت زراعى محبب بدون بيانات وعلامات تجارية، وضُبط بحوزته كمية 5 طن كبريت زراعى محبب.

كما تم ضبط "سلطان .خ.ح" 42 سنة صاحب ثلاجه لحفظ المواد الغذائيه، كائن بعزبة المهلطانى مركز دمنهور لإدارته الثلاجه بدون الحصول على تراخيص من الجهات، وحيازة وتخزين كمية 1 طن قشطه ، 440 كيلو جبنه رومى مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها، "أحمد .ا.ا" 46 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقاله تموينى، بقرية كفر بولين مركز كوم حمادة لقيامة بتجميع مقررات تموينية مدعمه سكر تموينى والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية، الذكيه والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضُبط بحوزته كمية 800 كيلو سكر تموينى مدعم.

كما شنت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

أسفرت الحملة الى شارك فيها المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق ، عن رفع وإزالة 1244 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.


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