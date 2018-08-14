تحرير 16 محضر للمخابز البلدية المخالفة بابوقرقاص بالمنيا

فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا ، عن تحرير16 محضر تمويني مخالف للمخابز البلدية، خلال حملة تفتيشية نظمتها الوحدة القروية بابوقرقاص البلد برئاسة إمام نجيب رئيس القرية ، وذلك في إطار متابعة المخابز والوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات ومدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية الصادرة

وأوضح التقرير الذي تم عرضه علي عصام البديوى محافظ المنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضر متنوع ما بين عدم الاحتفاظ بميزان حساس وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجلات ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود شهادات صحية .

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وردع أي شخص تسول له نفسه بالقيام بأعمال غش وتدليس.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية دمشير بالمنيا حملة نظافة مكثفة على طريق سرى باشا أمام كوبرى الحكيم ، وتم رفع مخلفات التطهير على ترعة دمشير من الناحية الغربية ، كما تم الموافقة على توصيل 7 حالات مرافق وتحرير عدد 5 محاضر نظافة بنزلة الفلاحين .

وقال المهندس محمد سيد رئيس مركز المنيا ، إنه تم الانتهاء من إنشاء بوابة دمشاو هاشم والتى تمثل المدخل الشرقى لقرية صفط الخمار، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى للقرية .