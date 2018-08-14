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تأجيل محاكمة 4 متهمين استولوا على 460 ألف جنيه بالتزوير لـ15 أكتوبر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:58 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين استولوا على 460 ألف جنيه بالتزوير لـ15 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية، والاستيلاء على مبلغ 460 ألف جنيه، بشهادة ائتمان مزورة، لجلسة 15 أكتوبر لسماع شهود الإثبات وحضور المتهمين.

 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود و جورج ماهر.

 

وأسندت النيابة، للمتهمين "رضا محمد محمد، أمنة أبو ضيف، هدى خليل أحمد، أحمد رضا محمد"، تهمة تقليد الأختام وتزوير محررات رسمية، وتقليد الختم الرسمى فى تزوير الشهادة الإدخارية للمجنى عليها ميساء محمد عباس، والاستيلاء من خلالها على مبلغ وقدره 460 ألف جنيه.


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الاستيلاء على 460 الف بالتزوير

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