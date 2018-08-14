تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "أحداث مشيخة الأزهر" لجلسة 8 سبتمبر

كتبت- أمانى الأخرس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، أولى جلسات إعادة محاكمة متهم "حدث" في إعادة إجراءات محاكمته في الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن 3 سنوات في اتهامه ب"أحداث مشيخة الازهر" لجلسة 8 سبتمبر لتعذر احضار المتهم من محبسه .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت، وأمانة سر أحمد صبحى.

كانت محكمة لجنايات أصدرت حكما على المتهم غيابيا في اتهامه بأحداث مشيخة الأزهر، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه وتم إعادة إجراءات المحاكمة.