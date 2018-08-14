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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:20 م
خالد صلاح
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بمفهوم جديد.. أجر محلك في The Park Mall ببورتو نيو كايرو - التجمع الخامس

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:59 م
بمفهوم جديد.. أجر محلك في The Park Mall ببورتو نيو كايرو - التجمع الخامس The Park Mall ببورتو نيو كايرو
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ابدأ استثمارك الناجح بمفهوم جديد لتأجير المحلات ب "The Park Mall" ببروتو نيو كايرو في التجمع الخامس. هتكون في مكان واحد مع أكثر من 50 علامات تجارية عالمية زي لولو ماركت، وصيدليات سيف، وسمارت جيم، وسنيبس أشهر صالون وسبا لبناني، وسيف بيوتي، وكمالو للمجوهرات، ولورد أوف وينجز، ودسوقي & سودا، وتريندي كورنر، ومطعم كورتيجانو، وتشيليز، وكافيه سوبريم، وجوستو كافيه وغيرهم.

المول تحت إدارة وإشراف فانشير جروب "Venture Group" اللبنانية، أحد أهم الشركات المتخصصة في مجالات الترفيه والسياحة والعقارات في العالم، The Park Mall بيوفر فرصة متميزة لتحقيق حلمك في تأجير مكان فرص النمو والربحية فيه كبيرة جداً.

يمتد المول علي مساحة حوالي 45 ألف متر مربع على دورين ويحتوي على حوالي 130 محل متميز بالإضافة إلي مجمع سنيمات مكون من 10 قاعات ومنطقة مطاعم Food Court وهايبر ماركت وباركينج وبحيرات صناعية ومنشآت مائية وحدائق صممها أشهر المصممين العالميين. فضلاً عن مناطق ألعاب الأطفال وملاعب وحمامات سباحة.

وبالتالي The Park Mall ببورتو نيو كايرو في التجمع الخامس هيوفر تجربة تسوق وترفيه غير مسبوقة لكل اللي بيدوروا على فرص استثمار وترفيه جديدة ومختلفة.. الفرص المتميزة اللي مبتجيش كتير.. فلو عايز تستثمر بجد وبشكل جديد ومتميز في التجمع الخامس، الحق فرصتك وأجّر محلك لأن العدد محدود.

 


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مفهوم جديد

محل

The Park Mall

التجمع الخامس




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