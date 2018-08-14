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بكين تدعو واشنطن لمعاملة المستثمرين الصينيين بشكل موضوعى وعادل

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:21 ص
بكين تدعو واشنطن لمعاملة المستثمرين الصينيين بشكل موضوعى وعادل الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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دعت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة الأمريكية لمعاملة المستثمرين الصينيين بشكل موضوعى وعادل.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنج" اليوم الثلاثاء، تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكى "دونالد ترمب" القانون الخاص بموازنة الدفاع للعام المالى 2019 والذى تم فيه إدراج قانون مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبى.

وقال قاو فنج إن الصين ستجرى تقييما كاملا لهذا القانون (مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي)، وستراقب عن كثب أثره على الشركات الصينية.

وأضاف قاو فنج أنه فى ظل العولمة وازدهار الاستثمار العابر للحدود، ومع تمتع الاستثمار بين الصين والولايات المتحدة بإمكانات هائلة ورغبة الشركات فى الجانبين تعزيز التعاون، فإنه ينبغى أن تراعى حكومتا الدولتين رغبات الشركات وتوفر بيئة سليمة وتوقعات مستقرة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعامل المستثمرين الصينيين بطريقة موضوعية وعادلة، وآلا تسمح لأية مراجعات بعرقلة التعاون فى مجال الاستثمار.

 


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