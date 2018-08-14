بكين تحتج على اعتماد ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019

كتب: محمد الأحمدى

احتجت بكين اليوم الثلاثاء، على اعتماد ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019، بسبب محتواها السلبى بخصوص الصين.

وجاء في بيان، لو كانج، الذى نشر على الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية: "أعربت الصين مرارا عن موقفها بشأن هذه المسألة وقدمت للجانب الأمريكى خطابا خطيا.

وأضاف: "إننا نعرب عن الاستياء الشديد بخصوص، أن الولايات المتحدة، لا تعير اهتماما إلى احتجاج الصين، واعتمدت ووقعت قانون الدفاع للسنة المالية 2019، الذي يحتوي مضمونا سلبيا بخصوص الصين".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قانون موازنة الدفاع التى تبلغ 716 مليار دولار ، مؤكدا أنها تعد الأكبر فى التاريخ الحديث.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى ، مساء أمس الإثنين ، عن ترامب قوله ، خلال كلمة أمام جنود وقادة عسكريين فى قاعدة (فورت درم) بنيويورك ، "إن القانون يشكل أهم استثمار فى جيشنا ومقاتلينا فى التاريخ الحديث".

وأضاف " سنعمل على تقوية جيشنا كما لم يحدث من قبل" ، مستعرضا بعض التفاصيل التى تشمل أفضل وأحدث المعدات بما فيها مئات الدبابات والعربات المقاتلة وآلاف السيارات التكتيكية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات والسفن الحربية.