برلمانى روسى: واشنطن تعتبر نفسها فوق القانون الدولى

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اعتبر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الاتحاد الروسى أندريه كليشاس، اليوم الثلاثاء، أن تجميد الولايات المتحدة للتعاون مع روسيا في إطار اتفاقية (السماء المفتوحة) ينم عن استعداد واشنطن لإغراق العلاقات الدولية بالفوضى، وأن الولايات المتحدة تعتبر نفسها فوق القانون الدولى.

وقال كليشاس، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إن هذه ليست المرة الأولى التى ترفض فيها الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها الدولية وإلقاء المسئولية عن أفعالها على الجانب الآخر".

وأضاف البرلمانى الروسى أن هذا يؤكد الطرح حول سياسة الولايات المتحدة العدوانية وغير القابلة للتنبؤ، قائلًا :"من الواضح أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها ملزمة بأى اتفاقيات، سواء كانت تجارية أو أمنية دولية أو الحد من الأسلحة".

وكانت الولايات المتحدة جمدت التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية (السماء المفتوحة) حتى تعود موسكو للامتثال لها، حسبما جاء في نص ميزانية الدفاع الأمريكية التي وقعها الرئيس الأمريكي أمس الاثنين.