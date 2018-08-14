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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:18 م
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بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير كورنيش ترعة الإسماعيلية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:34 م
بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير كورنيش ترعة الإسماعيلية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه
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قال عبد الحكيم القاضى رئيس حى شرق شبرا الخيمة إنه يتم الآن تطوير كورنيش ترعة الإسماعيليه، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من بناء كورنيش حضارى على حرم ترعة الإسماعيلية من نزلة كوبرى مسطرد وحتى منطقة سعيد عمارة باتجاه كوبرى الطريق الدائرى على مسافة 5 كم.
 
وأضاف القاضى فى تصريحات صحفية أن تنفيذ مشروع تجميل كورنيش ترعة الإسماعيليه يأتى فى إطار مسيرة التفاعل البناء والمشاركة الإيجابية بين أفراد المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية وتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية التى تهدف إلى تطوير وتنمية جميع الشوارع والميادين بالمحافظة.
 
وذلك بإنشاء كورنيش حضارى على حرم الترعة بدءا من أمام مبنى الخدمات بمنطقة سعيد عمارة وحتى مطلع كوبرى مسطرد باتجاه كوبرى السواح، وتحويل المكان من مرتع لأصحاب النفوس الضعيفة لإلقاء المخلفات إلى متنزة لائق وحضارى ومتنفس طبيعى للمواطنين، مضيفا أنه تم البدء بمراحل الجزء الثالث وذلك بوضع خرسانات رصيف الممشى والذى يليها مراحل تركيب الحديد المشغول وأعمال الدهانات والتشطيب على غرار المرحلتين السابقتين.

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