بدء الاجتماع الاستثنائى للجنة التنفيذ والمتابعة بالمجلس الاقتصادى العربى

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بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الاستثنائى للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة كبار مسؤولى وزارات الاقتصاد العربية.

وقال شلواح - فى تصريحات على هامش الاجتماع - أن اللجنة ستبحث على مدى يومين العديد من البنود الهامة يأتى فى مقدمتها القيود والعقبات التى تواجه الدول العربية الأعضاء فى المبادلات التجارية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،وتفعيل مبدأ الشفافية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .. مضيفا أن اللجنة تناقش أيضا وضع آلية لالتزام الدول العربية بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى المرتبطة بإتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما يستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول العوائق التى تواجه الدول العربية فى المبادلات التجارية فى إطار منطقة التجارة الحرة والمقترحين المحدثين حول أليه الشفافية وألية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى.