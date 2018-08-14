باكستان تحتفل بمرور 71 عاما على الاستقلال من الحكم البريطانى

إسلام أباد (أ ش أ)

احتفلت باكستان اليوم الثلاثاء، بمرور 71 عاما على استقلالها من الحكم البريطانى، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم إقامة صلاة خاصة فى المساجد فجر اليوم، للدعاء من أجل تحقيق السلام والتضامن والرخاء بالبلاد، وأيضا لحل أزمة كشمير القائمة منذ فترة طويلة.

بدوره، حث الرئيس الباكستانى ممنون حسين شعب بلاده على تنحية الخلافات الشخصية والفئوية، وتتبع رؤية القائد ومبادئه لباكستان مزدهرة ، كما أكد الرئيس على الحاجة إلى الانسجام فى المجتمع من أجل التقدم، مشيرا إلى أن هدفه هو الوصول إلى باكستان قوية ومتطورة وديمقراطية.

ودعا حسين إلى ضرورة توعية الشباب والأجيال القادمة بالتضحيات التى قدمها أجدادهم من أجل حرية الوطن الأم باكستان، كما دعا القادة السياسيين والمثقفين والإعلاميين إلى لعب دورهم فى تعزيز الوحدة.

يشار إلى أن باكستان تحتفل فى 14 أغسطس من كل عام بحصولها على الاستقلال من الحكم البريطانى عام 1947، فيما تحتفل الهند بعيد استقلالها فى 15 من أغسطس.