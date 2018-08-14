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اليوم.. مصر للطيران تسيير 17رحلة لجدة والمدينة لنقل 3715 حاج

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:31 ص
اليوم.. مصر للطيران تسيير 17رحلة لجدة والمدينة لنقل 3715 حاج مطار القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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تواصل شركة مصر للطيران تسيير جسرها الجوى الى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام حيث من المقرر ان تسيبر  اليوم الثلاثاء غداثاء، 17 رحلة جوية لنقل 3715حاج. 
 
 
وقالت مصادر بمصر للطيران، أنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، اليوم ، 12 رحلة إلي جدة، و5 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3715  حاجا من حجاج  تضامن المؤسسة وبني سويف وأسوان وكفر الشيخ واسيوط وقنا والمنيا، وبعثات الداخلية ، وحجاج السياحة، وترانزيت أكرا ولندن ولاجوس ومدريد وامستردام وشارل ديجول وتورنتو ونيويورك وفيينا والجزائر وكانو ولارناكا واثينا  وحج افراد واجانب بالإضافة إلى رحلات العمل.
 
 
وكان  الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس ادراة الشركة القابضة لمصر للطيران، قد أكد أن الشركة سيرت منذ انطلاق موسم الحج، 296 رحلة جوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلي جدة والمدينة المنورة، وذلك بواقع 140 رحلة جوية إلي المدينة المنورةد و 156 رحلة جوية إلى جدة نقلت خلالها 55 ألف و 300 حاجاً من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والترانزيت بالإضافة إلي رحلات العمل.

 


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