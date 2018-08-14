"اليوم السابع" الأفضل لـ"متابعة قضايا التنمية المستدامة" رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

كتب- أشرف عزوز

منحت كلية الأداب بجامعة المنصورة، الباحثة أنغام مجدى إبراهيم سليمان، درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات المصرية، وذلك بعد مناقشة رسالتها المعنونة بـ"التغطية الصحفية لقضايا التنمية المستدامة فى مصر واتجاهات النخبة نحوها، دراسة تطبيقية"، والتى أكدت الباحثة فى نتائجها أن "اليوم السابع" جاء فى مقدمة صحف الدراسة اهتمامًا بتناول قضايا التنمية.

وقالت الباحثة فى الرسالة، إن صحيفة "اليوم السابع" جاءت فى المركز الأول فى اعتماد النخبة المصرية تلتها صحيفة الوفد والأهرام فى متابعة قضايا التنمية المستدامة فى مصر.

عقدت مناقشة الرسالة أمس، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة المنصورة، حيث قام كلا من الاستاذ الدكتور عبد الجواد ربيع أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور سامى النجار أستاذ الصحافة ورئيس قسم الاعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة ، والأستاذ الدكتور عبد الهادى النجار استاذ الصحافة المساعد بكلية الاداب جامعة المنصورة، وانتهت المناقشة بمنحها الدرجة.

وكانت الأهمية التى سعت الدراسة لتحقيقيها هى محاولة تسليط الضوء على أطر التغطية الصحفية لأهم قضايا ومشروعات التنمية المستدامة فى مصر، تلك المشروعات الحيوية التى من خلال تنفيذها تصنع مستقبل جديد وأفضل لمصر، فضلاً عن قياس اتجاهات النخبة نحو تلك التغطية باعتبارها الفئة الأكثر تأثيراً داخل المجتمع، فى محاولة إبراز الدور المهم والفاعل الذى تقوم به الصحافة فى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وطرحت الدراسة عدة تساؤلات منها، أبرزها "أى الصحيفة اليومية الأكثر اهتماماً بتغطية مشروعات التنمية المستدامة؟، وما اتجاه المادة الصحفية نحو تغطية اخبار مشروعات التنمية المستدامة؟، وما أبرز الأطر الإعلامية التى تعكسها التغطية الصحفية لمشروعات التنمية المستدامة ؟، وما أهم أبعاد التنمية المستدامة التى ركزت علىها الصحف؟، ما مدى الاهتمام الذى أولته الصحافة المصرية لمشروعات التنمية المستدامة من خلال موقع العرض من الصحيفة (أولى، داخلية، أخيرة)؟ ، ما مدى متابعة المبحوثين" النخبة" للصحف اليومية ؟، إلى أى مدى ثتق فى المعلومات التى تقدمها الصحف نحو قضايا التنمية المستدامة؟".

واعتمدت الدراسة فى تحليلها على عينة من الصحف المصرية تمثلت فى ثلاث صحف (اليوم السابع، الأخبار، الوفد)، ومن النخبة، اعتمدت الدراسة فى تطبيقها ميدانياً على 301 مفردة ممثلة فى النخبة الأكاديمية، الاقتصادية، الإعلامية) فى مصر، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها "الخطاب التنموى لصحف الدراسة الثلاثة قد تركز فى مجموعة محددة من الأبعاد جاء فى مقدمتها البعد الاقتصادى حيث سجل أعلى معدلات الاهتمام، حيث بلغت نسبة تكرارتها 62.1٪ وقد احتلت بتلك النسبة الترتيب الأول".

وأوصت الدراسة، بتدريب كوادر من الإعلاميين فى مجال التنمية بحيث يوجد للمجال التنموى إعلاميوه المتخصصون من خلال تنظيم برامج تدريبية تخصصيه تتناول أساليب جديدة لمعالجة قضايا التنمية، من أجل تطوير قدراتهم، وإعطاء التقارير والمقابلات اهتماماً أكبر، حيث أظهرت الدراسة تبايناً كبيراً فى استخدام الأشكال التحريرية واتجاهها نحو الخبر والصحافة التنموية ذات طابع تفسيرى وتحليليى.



