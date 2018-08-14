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اليوم.. آخر يوم لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:30 ص
اليوم.. آخر يوم لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء من استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الأول والتى بدأتها الوزارة 15 يوليو الماضى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت استقبال قرابة 115 ألف تظلم من طلاب الدور الأول وتم زيادة درجات ما يقرب من 17 ألف ورقة بعد مراجعة ورقة الإجابة .
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سوف تبلغ مكتب التنسيق بالأوراق وأسماء الطلاب الذين حصلوا على درجات إضافية، كما يسترد الطلاب مبلغ 100 جنيه على كل مادة تم زيادتها. 
 
 

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