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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:54 م
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النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهول شقة يمنى الجنسية فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:06 م
النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهول شقة يمنى الجنسية فى بولاق الدكرور محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول سرقة شقة مواطن يمنى الجنسية، بمنطقة بولاق الدكرور؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجانى تمهيدًا لإصدار قرار بضبطه وإحضاره.
 
 
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تسلل إلى الشقة عبر سطح العقار، منتهزًا عدم وجود أحد بالداخل، وتمكن من الدخول من نافذة غرفة النوم، واستولى على 3 هواتف محمولة ومبلغ مالى، وفر هاربًا.
 
 
وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على عاطل لاتهامه بسرقة شقة مواطن يحمل الجنسية اليمنية ببولاق الدكرور، حيث استولى المتهم على مبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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