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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:35 م
خالد صلاح
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المدعى العام الفنزويلى: عسكريان بارزان على صلة بمحاولة اغتيال مادورو

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:10 م
المدعى العام الفنزويلى: عسكريان بارزان على صلة بمحاولة اغتيال مادورو الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
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أعلن المدعى العام الفنزويلى طارق ويليام ساب أن مسؤولين عسكريين بارزين على صلة بمحاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عبر طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات فى وقت سابق الشهر الجارى.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن الادعاء أن المسؤولين مثلا أمام المحكمة أمس الاثنين.
واتهمت الحكومة الفنزويلية فى وقت سابق المعارضة بتنفيذ الهجوم.

يذكر أن طائرتين بدون طيار محملتين بالمتفجرات حلقتا نحو مادورو أثناء حضوره عرضًا عسكريًا فى العاصمة كراكاس، وقد اعتقلت القوات الفنزويلية ستة أشخاص على خلفية محاولة الاغتيال، لمواجهتهم اتهامات تتعلق بالخيانة والشروع فى القتل والإرهاب.

 

 


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نيكولاس مادورو

فنزويلا

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