video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المجلس المركزى الفلسطينى يعقد جلسته غدا والجبهة الديمقراطية تعلن مقاطعته

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:26 م
المجلس المركزى الفلسطينى يعقد جلسته غدا والجبهة الديمقراطية تعلن مقاطعته الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

يعقد المجلس المركزى الفلسطينى دورته الـ29 غدا الأربعاء فى مدينة رام الله وعلى طاولته ملفات هامة، فى وقت بدأت وفود الفصائل الفلسطينية بالتوجه من قطاع غزة إلى القاهرة للمشاركة فى مباحثات المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى.

وينعقد غدا فى رام الله المجلس المركزى الفلسطينى فى دورته الـ29، وسط تحديات ومخاطر، أهمها استمرار حالة الانقسام الفلسطينى وما سمى إعلاميا "صفقة القرن"، واستمرار إسرائيل فى سياسة الاستيطان والتهويد، وفرض قوانين عنصرية تؤثر على وجود الفلسطينيين فى الداخل وإحساس الفلسطينيين بانهيار حلم الدولة الفلسطينية واستبداله بمشروع تحسين الحياة المعيشية للسكان.

ويسعى أعضاء المجلس المركزى الذى يمثل أعلى هيئة تشريعية فلسطينية الاتفاق لصياغة استراتيجية موحدة متفق عليها لمواجهة التحديات المختلفة، يحملها الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانعقد المجلس المركزى آخر مرة فى يناير مطلع العام الحالى، حيث قرر وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل والاتفاقيات الاقتصادية، وتكليف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بفلسطين، وهى قرارات لم تنفذ بعد، وهو ما اعتبره البعض مجرد مراكمة لقرارات، ما أثار حفيظة بعض الفصائل الفلسطينية وعمّق الخلاف الفلسطينى الفلسطينى.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن موقفها من المشاركة فى جلسة المجلس المركزى الفلسطينى المقرر عقدها يوم غدٍ الأربعاء فى رام الله.

وأكد المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى بيان صحفى، أنه اتخذ بالإجماع قرارا بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزى لمنظمة التحرير التى ستعقد فى رام الله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فصيل فلسطينى: تلفزيون فلسطين مؤسسة فاشلة بيد المطبخ السياسى

المجلس المركزى الفلسطينى

اخبار فلسطين

الجبهه الديمقراطيه

السلطه الفلسطينيه

جلسات المجلس المركزى




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة