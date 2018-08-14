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اللواء يس طاهر ينهى الخلافات حول مشكلة مستشفى الأورام بالإسماعيلية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:08 ص
اللواء يس طاهر ينهى الخلافات حول مشكلة مستشفى الأورام بالإسماعيلية محافظ الإسماعيلية مع أعضاء اللقاء الودى لإنهاء مشكلة مستشفى الأورام بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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نجح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى إنهاء جميع الخلافات وحالة الجدل حول مشكلة مستشفى أورام الإسماعيلية، التى أثيرت على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خلال الأيام القليلة الماضية.

وعقد محافظ الإسماعيلية، لقاء وديًا برئاسته وبمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سعيد الشربينى، نقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتور محمد النخيلى، مدير عام مستشفى أورام الإسماعيلية والإعلاميين هانى عبد الرحمن، ومحمد جمعة، وصبرى غانم، وفى حضور مجموعة من الرموز وشيوخ القبائل ضمت كل من الحاج يوسف سهمود، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المستشفى العام، وعضو مجلس إدارة جمعية مرضى الأورام، والشيخ أحمد سلامة داوود نائب المجلس القومى للقبائل العربية، وشيخ مشايخ قبيلة الطميلات والشيخ حميد القاضى من قبيلة المعازة والحاج سعد الهادى.

وخلال اللقاء أنهى محافظ الإسماعيلية، جميع الخلافات فى الرأى ووجهات النظر، وتم التفاهم والتراضى بين جميع الأطراف، حيث أكد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء، أن الهدف الأساسى منها هو الحفاظ على المصلحة العامة للجميع، والحفاظ على اسم الإسماعيلية وشعبها العريق، ونبذ أية خلافات، مشيرًا إلى أن قيمنا ومورثاتنا هى الأساس فى التعامل، كما أكد أنه لابد أن نرتفع جميعًا ونسمو فوق أى صغائر ونبتعد عن أى شكل من أشكال شخصنة الأمور، وأن يكون هدفنا جميعًا هو الصالح العام. 

وأضاف محافظ الإسماعيلية، فى بيان له، "أننا فى الوقت الراهن ليس لدينا أى رفاهية فى الوقت للخلافات، وأنه لابد أن نلتفت إلى العمل والبناء وتغير الثقافات لدى المواطنين، والإيمان بأن الأمن والأمان والمحبة بين الناس هى السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المجالات، وهو ما بدأت تظهر ثماره بالفعل فى المحافظة، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات التنموية".

وكان السكرتير العام المساعد للمحافظة، قبل بدء اللقاء برئاسة المحافظ، قد استقبل جميع الأطراف بمكتبه وبدأ التشاور والتفاهم بين جميع الأطراف وعرض كافة وجهات النظر وتصفية الخلافات للتوصل إلى صيغة التفاهم النهائية. 

وختتم اللقاء بمكتب المحافظ وتم إغلاق هذا الملف تمامًا وخرج الجميع فى حالة من التراضى والصفاء التام مقدمين الشكر الجزيل للمحافظ .


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