"الصحة" تعلن استخراج 11 شهادة وفاة لأعضاء بعثات الحج المصرية بالسعودية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم استخراج 11 شهادة وفاة للحالات التى توفت فى السعودية أثناء استعدادها لأداء مناسك الحج .

وقال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج لـ"ليوم السابع"، الحجاج يتم متابعتهم بشكل جيد وليس هناك أى أمراض وبائية بينهم ويتم إجراء الفحص الطبى لهم بشكل دورى من خلال العيادات المنتشرة بمقار البعثات المختلفة فى مكة والمدينة .

وأضاف الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطببية للحج، أن الدكتورة هالة زايد تطمئن على الحجاج بشكل يومى وتؤكد ضرورة تقديم خدمة كريمة لضيوف الرحمن.