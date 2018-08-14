الشرطة الفرنسية تعتقل طالب لجوء أفغانيا طعن 4 أشخاص جنوب غربى البلاد

باريس (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة الفرنسية طالب لجوء أفغانيا قام بطعن أربعة أشخاص وسط مدينة "بيريجو" جنوب غربى فرنسا.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم (19 عاما) -الذى كان مخمورا ويحمل سكينا- اعتدى الليلة الماضية بشكل عشوائى على المارة ، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم حالة خطرة لرجل فى العقد السادس من العمر.

ومن جانبها .. كشفت وسائل إعلام محلية عن أن مسعفين حاولوا التدخل لتهدئة المعتدى قبل أن يسدد عدة طعنات لاثنين منهما ويهاجم فيما بعد بالقرب من مسكنه شقيقين فى الستينيات من العمر مصيبا أحدهما فى الصدر على مستوى الرئتين.