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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:12 م
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الشرطة الفرنسية تعتقل طالب لجوء أفغانيا طعن 4 أشخاص جنوب غربى البلاد

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:38 م
الشرطة الفرنسية تعتقل طالب لجوء أفغانيا طعن 4 أشخاص جنوب غربى البلاد الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)
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اعتقلت الشرطة الفرنسية طالب لجوء أفغانيا قام بطعن أربعة أشخاص وسط مدينة "بيريجو" جنوب غربى فرنسا.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم (19 عاما) -الذى كان مخمورا ويحمل سكينا- اعتدى الليلة الماضية بشكل عشوائى على المارة ، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم حالة خطرة لرجل فى العقد السادس من العمر.

ومن جانبها .. كشفت وسائل إعلام محلية عن أن مسعفين حاولوا التدخل لتهدئة المعتدى قبل أن يسدد عدة طعنات لاثنين منهما ويهاجم فيما بعد بالقرب من مسكنه شقيقين فى الستينيات من العمر مصيبا أحدهما فى الصدر على مستوى الرئتين.

 


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