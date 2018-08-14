الرئيس الموريتانى يدعو للتصويت للحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية

نواكشوط (أ ش أ)

دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إلى التصويت للحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) فى الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية المقرر إجراؤها فى الأول من سبتمبر المقبل.

وقال الرئيس الموريتانى - خلال لقائه سكان مقاطعة "انبيكت لحواش" فى أقصى الشرق الموريتانى - إن من يساند هذا النظام ونهجه، عليه أن يصوت لـ(الاتحاد من أجل الجمهورية)، مضيفًا أن من يطالب بفترة ولاية ثالثة أو رابعة، عليه أن يصوت لجميع قوائم الحزب بدون انتقائية أو تمييز.

ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات الموريتانية منافسة قوية بين 98 حزبا سياسيا لانتخاب 157 نائبا برلمانيا و219 مجلسا بلديا و13 مجلسا إقليميا.

كما دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز مرشحين من أحزاب الموالاة الداعمة له بسحب ترشحاتهم ودعم مرشحى الحزب الحاكم فى الانتخابات المقررة يوم الأول من سبتمبر المقبل.

ونقلت الإذاعة الموريتانية اليوم عن الرئيس الموريتانى قوله إن الحزب الحاكم وجه بعض أحزاب الأغلبية للترشح فى دوائر النسبية وتعيين شخص معين وحزب معين للترشح فى هذه الدوائر ولم يطلق العنان كما يشاع لجميع أحزاب الأغلبية للترشح كما حصل .. مطالبا كل من ترشح خارج هذا السياق بسحب ترشحه ودعم لوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وأضاف أن من يطالبون بالتمديد لولاية رئاسية جديدة للرئيس عليهم ترجمة ذلك بالتصويت المكثف لجميع لوائح الحزب الحاكم بدون انتقائية أو تمييز، فى الاستحقاقات المرتقبة وهو ما يعنى أن من ينتمى للحزب الحاكم عليه أن يصوت لجميع لوائحه الوطنية والنسائية والجهوية والنيابية والبلدية .. مشيرا إلى أن اختيار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ينبغى أن يكون هو هدف الجميع وعليهم تجاوز خلافات الترشيح بحيث لا تؤثر على التزامهم الحزبى.