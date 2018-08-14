الرئيس التركى يرد على العقوبات الأمريكية بمقاطعة "الآى فون"

كتبت رباب فتحى

فى ظل انهيار العملة التركية وتحذيرات بتسبب أزمة الاقتصاد التركى فى أزمة عالمية، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأمريكية وعلى رأسها أجهزة "الآى فون" لتستبدلها بهواتف "سامسونج" الكورية و"فيستل" التركية، وذلك ردا على العقوبات التى فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا.

وقال أردوغان فى خطاب ألقاه بأنقرة، إن تركيا ستتوقف عن شراء أجهزة "الآى فون" الأمريكية، وجاءت تصريحات أردوغان خلال حضوره ندوة بـ "وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية" (سيتا)، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 16 لوصول حزب العدالة والتنمية للسلطة.

وأضاف "إذا كان لديهم آيفون، فهناك سامسونج فى مكان آخر. كما أن لدينا فيستل." وجدد أردوغان أيضا دعوة الأتراك لتحويل دولاراتهم إلى الليرة لمساندة العملة المحلية التى تشهد أسوأ أيامها.