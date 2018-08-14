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الداخلية تكشف تفاصيل تصادم سيارات أعلى الدائرى.. وحمولة حديد السبب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:34 ص
الداخلية تكشف تفاصيل تصادم سيارات أعلى الدائرى.. وحمولة حديد السبب حادث تصادم - ارشيفية
كتب :محمود عبد الراضي_دينا الحسيني
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كشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى.

وأوضحت الوزارة، أنه تداولت بعض المواقع الإخبارية خبر وقوع حادث تصادم بالطريق الدائرى بين عشرات السيارات، وبالفحص تبين أن صحة الواقعة تتمثل فى أنه حال ملاحظة الحالة المرورية بالطريق الدائرى الشرقى المنطقة الأولى "مخرج نفق السلام بالطريق الدائرى اتجاه الطريق الزراعى"، إصطدمت السيارة رقم 42994/32137 نقل بمقطورة المنوفية، بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى وانقلابها وسقوط حمولتها "حديد"على الطريق بالإتجاهين نتيجة عدم يقظة قائدها.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وأثناء الانتهاء من رفع آثار الحادث، إصطدمت سيارة نقل أخرى مقطورة بـ 7 سيارات، ونتج عن ذلك إصابة 3  أشخاص من مستقلى السيارات حالتهم مستقرة، وتسبب الحادث فى إعاقة جزئية لحركة المرور.


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