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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:59 م
خالد صلاح
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الجيش اللبنانى: تعرض دورية من مديرية المخابرات لاعتداء إسرائيلى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:36 م
الجيش اللبنانى: تعرض دورية من مديرية المخابرات لاعتداء إسرائيلى الجيش اللبنانى
أ ش أ
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أعلن الجيش اللبنانى،  أن دورية أمنية من مديرية المخابرات، تعرضت للاعتداء من قبل دورية تابعة للجيش الإسرائيلى.. مشيرا إلى أن الدورية الإسرائيلية ألقت 6 قنابل دخانية صوب دورية المخابرات، على نحو أدى إلى إصابة عنصرين بحالة اختناق، ونشوب حريق امتد إلى داخل الأراضى المحتلة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان مساء اليوم الثلاثاء – أن الدورية التابعة لمديرية المخابرات بالجيش اللبنانى،  كانت تتفقد أرضا بين النقطتين (B36) و (BP14) فى بلدة رميش بمدينة بنت جبيل، قبل أن تتعرض للاعتداء من جانب الدورية العسكرية الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أنه تم على الفور الإبلاغ وحضور دورية من الجيش اللبنانى وجهاز الارتباط فى قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) والدفاع المدنى،  وعملوا على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية.

 

 


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