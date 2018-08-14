"التضامن": فريق التدخل السريع نجح فى إنقاذ 1000 مواطن من مسنين ومشردين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد العقبى المستشار الإعلامى لوزارة التضامن، إن فريق التدخل السريع نجح فى إنقاذ 1000 مواطن من المسنين والمشردين فى الشوارع ونقلهم إلى دور الرعاية التابع لوزارة التضامن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن هناك سرعة فى تعامل فريق التدخل السريع بدون بيروقراطية، لافتاً إلى أن هناك مبادرة تسمى "سكن كريم" لرفع كفاءة المنازل.

وذكر المستشار الإعلامى لوزارة التضامن، أن الوزارة توفر 70 ألف وظيفة فى 6 محافظات من خلال مشروع "فرصة".

وتقدم "العقبى" بالشكر لقرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح دار فتيات العجوزة، وهو أحد إنجازات مبادرة "أطفال بلا مأوى"، لأن وجودها ودعمها نقطة نجاح وتقدم.