video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن": فريق التدخل السريع نجح فى إنقاذ 1000 مواطن من مسنين ومشردين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:22 م
"التضامن": فريق التدخل السريع نجح فى إنقاذ 1000 مواطن من مسنين ومشردين الدكتور محمد العقبى المستشار الإعلامى لوزارة التضامن
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد العقبى المستشار الإعلامى لوزارة التضامن، إن فريق التدخل السريع نجح فى إنقاذ 1000 مواطن من المسنين والمشردين فى الشوارع ونقلهم إلى دور الرعاية التابع لوزارة التضامن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن هناك سرعة فى تعامل فريق التدخل السريع بدون بيروقراطية، لافتاً إلى أن هناك مبادرة تسمى "سكن كريم"  لرفع كفاءة المنازل.

وذكر المستشار الإعلامى لوزارة التضامن، أن الوزارة توفر 70 ألف وظيفة فى 6 محافظات من خلال مشروع "فرصة".

وتقدم "العقبى" بالشكر لقرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح دار فتيات العجوزة، وهو أحد إنجازات مبادرة "أطفال بلا مأوى"، لأن وجودها ودعمها نقطة نجاح وتقدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن" تعلن عن 70 ألف فرصة عمل لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

نائبة برلمانية تسأل وزيرة التضامن عن مصير المطرودين من دور الرعاية

وزاره التضامن

التدخل السريع

محمد الباز




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة