التدخل السريع بوازرة التضامن ترصد مخالفات فى 20 دار أيتام من إجمالى 480

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إن فريق العمل يتكون من 108 أعضاء بواقع 4 أشخاص لكل محافظة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هدفهم كشف المخالفات وخدمة المواطنين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أن التدخل السريع رصد مخالفات فى 20 دار أيتام وتم إحالتهم للنيابة وصدر قرار بإغلاقهم وذلك من إجمالى 480 دار أيتام.

وأوضح رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أنه يتم الاستجابة الفورية للشكاوى، وزيارة دور الأيتام، وقد يكون بها مواهب يمكن الاستفادة منها.