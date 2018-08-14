التحقيقات: انتحار فتاة عين شمس نتيجة الخوف من "ملاحق" الثانوية العامة

كتب عامر مصطفى

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار فتاة بمحطة مترو عين شمس، وتبين أن الفتاة رسبت فى الدور الأول للثانوية العامة، وأن قلقها من امتحان الدور الثانى جعلها تلقى نفسها تحت عجلات قطار المترو وتنتحر أمام الجميع.

وطلبت النيابة حضور سائق المترو لسماع أقواله فى الواقعة، بعد أن أمرت بتفريغ كاميرات المحطة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث، بعد أن تلقت أجهزة الأمن المسئولة عن تأمين محطة مترو عين شمس اخطاراً بإلقاء فتاة نفسها أمام قطار المترو مما أدى إلى دهسها ومصرعها فى الحال.