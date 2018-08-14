البحث عن عاطل سرق شقة يمنى الجنسية ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على عاطل لاتهامه بسرقة شقة مواطن يحمل الجنسية اليمنية ببولاق الدكرور، حيث استولى المتهم على مبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مواطن يمنى الجنسية، أفاد فيه باكتشافه تعرض شقته للسرقة.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن عاطل تسلل للشقة عبر سطح العقار والدخول من نافذة غرفة النوم، واستولى على 3 هواتف ومبلغ مالى.

وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.