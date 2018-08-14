الاستثمار والاتصالات توقعان بروتوكول لتعزيز مركز مصر الإقليمي في ريادة الأعمال

كتبت:هبة السيد

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بهدف خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتنمية قدرات الشباب المبتكر، وجذب الاستثمارات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم الابتكارات التكنولوجية التي تساعد علي دمج وتمكين متحدي الإعاقة، وذلك فى إطار جهود الحكومة المصرية في دعم رواد الأعمال الشباب المبتكرين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير امكاناتهم، مما يعزز فرص منافستهم في الأسواق العالمية.

وبموجب البروتوكول يتم تفعيل أطر التعاونوالتكامل بين الوزارتين من خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على خلق بيئة أعمال داعمة تستهدف اقتصادا مبنيا على الابتكار باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتمكين الشباب المصري من تنمية قدراته الإبداعية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي والمؤسسات المالية الدولية على الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، والعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال بما يؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويتضمن البروتوكول وضع استراتيجية مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بما في ذلك إنشاء مناطق استثمارية خاصة للشركات الناشئة والجهات والمؤسسات الداعمة لها، وبناء سلسلة قيمة كاملة تغطي جميع مراحل دورة تطوير ونمو الشركات الناشئة من خلال تكامل الأدوار وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات المعنية بدعم ريادة الأعمال والتي تقوم بتنفيذها الوزارتين، ومن ضمنها منصة (فكرتك شركتك) لريادة الأعمال، ومنصة إبداع مصر الإلكترونية، وبرنامج مسرعات الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة فلك لمسرعات الأعمال، وشركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال.

وينص البروتوكول على وضع وتطوير استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر، مع التركيز على تمكين البنية التحتية الرقمية وخدمات التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال الرقمية والمهارات الرقمية المدمجة في المنصات الرقمية، والتعاون المشترك لزيادة نطاق الوصول للخدمات المالية غير المصرفية وخاصة خدمات التمويل متناهي الصغر باستخدام تكنولوجيا الاتصالات من خلال الاستفادة من شبكة البريد.

كما ينص البروتوكول على ضرورة بحث وتنفيذ الاصلاحات التشريعية اللازمة لدعم الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي، والاستعانة بخبراء دوليين في عقد ورش عمل مشتركة حول موضوعات محددة، وعقد دورات تدريبية مشتركة لبناء القدرات وتعلم أحدث الممارسات العالمية لتنمية أعمال الشركات الناشئة وتنفيذها في مصر، فضلا عن تعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة الوعي حول تمويل الشركات الناشئة، واستضافة فعاليات إحدى القمم الإبداعية الدولية المشهورة في مجال ريادة الأعمال في مصر.

ويشمل البروتوكول دمج الأشخاص متحدي الإعاقة في المجتمع، وتشجيع تبادل الخبرات ونقل المعرفة بالتعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة في مجال الإتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة؛ من أجل دعم الابتكار لدى الشباب لإنتاج الحلول التكنولوجية والتطبيقات التي تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على الخدمات في مختلف مناح الحياة، وتيسير سبل التواصل معهم.

وأشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن البروتوكول يتضمن الترويج لخريطة مصر الاستثمارية وما تتضمنه من فرص استثمارية خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل المشترك على تنمية وتطوير المنصة المشتركة "فكرتك شركتك" من خلال قاعدة بيانات مشتركة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية وتطوير قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات عن صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية المختلفة ووسائل التمويل المتاحة للمؤسسين والشركات الناشئة، مع إطلاق حملة ترويجية دولية مشتركة لتسويق الشركات الناشئة التكنولوجية المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والفاعلين الدوليين ذوي الصلة، وإطلاق الحملات الترويجية المشتركة لمبادرة "فكرتك شركتك" ومبادرة "ابداع مصر" في مختلف المحافظات باستخدام اتوبيس فكرتك شركتك برعاية ودعم مشترك من الوزارتين.

وذكرت الوزيرة أن البرتوكول يتضمن العديد من النقاط الإيجابية ومن بينها وجود ممثلين عن الوزارتين والهيئات التابعة لهم بمراكز خدمات المستثمرين ومراكز خدمة المواطنين والمجمعات التكنولوجية لتقديم الخدمات المختلفة للوزارتين وخدمات تأسيس الشركات وخدمات تطوير الأعمال، وبرامج التدريب وخدمات حاضنات الأعمال وكافة أنواع الدعم اللازم.

وأكدت الوزيرة، أنه على مدار الشهرين الماضيين عمل فريق العمل من الوزارتين للوصول إلى هذا البروتوكول، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف ضخ استثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بعد التشريعات الأخيرة التي صدرت ومنها قانون الاستثمار، وموضحة أنه سيتم وضع الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خريطة مصر الاستثمارية، مع تعاون في المناطق الحرة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على ضم الخبرة بين الوزارتين في مجال ريادة الأعمال، موضحة أن هناك حرص على مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منتدى أفريقيا 2018 والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل.

وقدمت الوزيرة، الشكر للدكتور عمرو طلعت على دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تفعيل الربط الالكتروني لمركز خدمات المستثمرين وفروعه في المحافظات خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يرتكز على التعاون في ثلاثة محاور رئيسية وهى الخاصة بتوحيد الجهود من أجل جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا على أن القطاع يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، والخبرات والكوادر المؤهلة، وأضاف سيادته أن البروتوكول يشمل أيضًا تشجيع الابداع وريادة الاعمال، والاستعانة بالخبرات الدولية والتعرف على ما توصلت إليه الدول الأخرى في مجال دعم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص متحدي الإعاقة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنصة الإلكترونية المصرية ستعمل كأحد المنصات الرقمية الموحدة عبر الإنترنت للابتكار حيث سيتم إدخال الشركات الناشئة المرشحة والموصي بها من قبل حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للوزارتين وفقًا للمسار المناسب لها إلى المرحلة النهائية من اختيار الملتحقين بمسرعات الأعمال.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بما شهده من تطور خلال زيارته السابقة لمركز خدمات المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أنه مركز نموذجي في تقديم الخدمات.

و حضر مراسم التوقيع التي تمت بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور شهاب مرزبان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، و مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشؤون الخريطة الاستثمارية، و مصطفى غالي مستشار الوزيرة، ومن جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس رأفت هندي رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية والمشرف على قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية.















