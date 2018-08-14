الأمم المتحدة : 30 ألف عنصر داعشى لا يزالون بالعراق وسوريا

نيويورك (أ ش أ)

ذكر تقرير أصدرته الأمم المتحدة أن ما بين 20 و30 ألفا من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى لا يزالون فى العراق وسوريا رغم هزيمة التنظيم وتوقف تدفق الأجانب للانضمام إلى صفوفه.

وقدر التقرير، الذى أوردته قناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف من إرهابيى التنظيم هم فى ليبيا بينما يتم نقل عدد من العناصر الفاعلين فى التنظيم إلى أفغانستان.

وأفاد مراقبو العقوبات فى الأمم المتحدة - حسب التقرير - بأن عدد أعضاء التنظيم فى العراق وسوريا هو "ما بين 20 و30 ألف فرد موزعين بالتساوى تقريبا بين البلدين" ، وأضاف التقرير أن "من بين هؤلاء عدة آلاف من المسلحين الإرهابيين الأجانب".

ويقدم فريق مراقبة العقوبات تقارير مستقلة كل 6 أشهر إلى مجلس الأمن الدولى حول تنظيم داعش وتنظيم القاعدة المدرجين على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.

وبحلول يناير 2018 أصبح التنظيم محصورا فى جيوب صغيرة فى سوريا رغم أن التقرير قال أن التنظيم "أظهر صمودا أكبر" فى شرق سوريا.

وجاء فى التقرير أيضا أن تنظيم داعش "لا يزال قادرا على شن هجمات داخل الأراضى السورية. ولا يسيطر بشكل كامل على أى أراض فى العراق، ولكنه لا يزال ناشطا من خلال خلايا نائمة" من العملاء المختبئين فى الصحراء وغيرها من المناطق.

وأبدت دول أعضاء فى مجلس الأمن مخاوف من ظهور خلايا جديدة للتنظيم فى مخيم الركبان المكتظ بالنازحين فى جنوب سوريا على الحدود مع الأردن حيث تعيش عائلات عناصر التنظيم حاليا.

وأشار التقرير إلى أن مغادرة المسلحين الأجانب للتنظيم "لا يزال أقل من المتوقع" ولم تظهر أى ساحة أخرى كمقصد مفضل للمسلحين الأجانب "رغم أن أعدادا كبيرة توجهت إلى أفغانستان"، وما يقدر بنحو 3500-4500 من عناصر تنظيم داعش موجودون فى أفغانستان، بحسب التقرير الذى قال أن هذه الأعداد تتزايد ، وأضاف التقرير أن تدفق المسلحين الأجانب للانضمام إلى التنظيم المتطرف "توقف".

كما أن تمويل التنظيم بدأ يجف - حسب التقرير - إذ قدرت إحدى الدول الأعضاء أن إجمالى احتياطه المالى "انخفض إلى مئات ملايين" الدولارات، فيما لا تزال بعض عائدات النفط فى شمال شرق سوريا تتدفق على التنظيم. ويبلغ عدد عناصر التنظيم فى اليمن ما بين 250 و500 عنصر مقارنة مع 6 إلى 7 آلاف عنصر فى تنظيم القاعدة.

وفى منطقة الساحل ينشط "تنظيم داعش فى الصحراء الكبرى" على الحدود بين مالى والنيجر، إلا أن وجوده يبقى أقل من وجود جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة .

يشير التقرير إلى أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هى المهيمنة فى الصومال إلا أن التقرير قال إن تنظيم داعش "لديه نوايا استراتيجية بالتوسع فى وسط وجنوب الصومال".

وحسب التقرير ، قد يختار عدد من عناصر تنظيم " داعش" التوجه إلى بونتلاند الواقعة شمال شرقى الصومال والتى أعلن زعماؤها عام 1998 أنها دولة مستقلة عن الصومال.